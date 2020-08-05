AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لأصحاب السيارات.. احذر تناول هذه الأدوية أثناء القيادة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:59 ص
أصحاب السيارات ..
أصحاب السيارات .. احذر تناول تلك الأدوية أثناء القيادة
Advertisements
منة الله عبد الحميد
يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، ويلجأون إلى تناول بعض الأدوية لتسكين الألم أو الحد منها، ولكن هناك مشكلة عويصة تواجههم، وهي أن بعض الأدوية تجعلك تشعر بالنعاس أثناء قيادة السيارة  وتفقدك التركيز الكامل.

لذلك حذّر المجلس الألماني للسلامة على الطرق من أن بعض الأدوية تحد من القدرة على قيادة السيارة، وهي مضادات الهستامين المعالجة للحساسية، ومضادات الصرع والأدوية النفسيّة وبعض المسكنات.

وأثبت الخبراء أن تناول هذه الأدوية يؤدي إلى الشعور بالنعاس والنوم أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائق، خصوصًا إذا كان هناك بعض الأعراض الجانبية للدواء.

وتشمل بعض الأدوية الأعراض الجانبية التي تؤدي إلى الغثيان والدوار والنعاس والشعور بالخمول وأحيانًا القىء والصداع الشديد الذي يفقدك القدرة على القيادة.

لذلك ينصح بضرورة تجنب تناول هذه الأدوية أثناء القيادة والاعتماد على الأعشاب الطبيعية لتسكين الآم، وينصح بضرورة السؤال الطبيب على مدى تأثير الأعراض الجانبية لضمان سلامتك وسلامة الأسرة وتفادي الحوادث أو انقلاب السيارة واصطدامها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر تلك العادات في السيارة حتى لا تتعرض لحادث

التركيز والراحة.. 5 نصائح مهمة لكبار السن أثناء القيادة

حتى تتجنب فقدان التركيز.. نصائح مهمة يجب اتباعها أثناء القيادة لمسافات طويلة

بدون أدوية.. علاج الصداع النصفى بـ 4 طرق طبيعية

9 نصائح للتخلص من الغثيان والدوار أثناء السفر بالسيارة أو القطار

نصائح مهمة للتغلب على الدوار أثناء القيادة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اعتداء راكب بالضرب على سائق أتوبيس بسبب خلاف حول الكمامة

استغلالي.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون محمد رمضان بعد دعمه لـ لبنان

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

حكم الوضوء في حالة عدم القدرة عليه لأسباب صحية.. الإفتاء ترد

بعد جراحة استمرت 6 ساعات.. الجمهور يبحث عن نادين نجيم

بدون مسكنات.. حيلة لوقف أنواع مختلفة من الألم في ثانية واحدة

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

في عيد ميلاد لقاء سويدان.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها ومأساة وحيدة في حياتها

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

السيسي يعزى الرئيس اللبناني هاتفيا في ضحايا انفجار بيروت

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

بدون مسكنات.. حيلة لوقف أنواع مختلفة من الألم في ثانية واحدة

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال لقاء سويدان

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا