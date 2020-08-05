لأصحاب السيارات.. احذر تناول هذه الأدوية أثناء القيادة

الأمراض المزمنة ، ويلجأون إلى تناول بعض الأدوية لتسكين الألم أو الحد منها، ولكن هناك مشكلة عويصة تواجههم، وهي أن بعض الأدوية تجعلك تشعر بالنعاس أثناء قيادة السيارة وتفقدك التركيز الكامل. يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من





لذلك حذّر المجلس الألماني للسلامة على الطرق من أن بعض الأدوية تحد من القدرة على قيادة السيارة، وهي مضادات الهستامين المعالجة للحساسية، ومضادات الصرع والأدوية النفسيّة وبعض المسكنات.





وأثبت الخبراء أن تناول هذه الأدوية يؤدي إلى الشعور بالنعاس والنوم أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائق، خصوصًا إذا كان هناك بعض الأعراض الجانبية للدواء.





وتشمل بعض الأدوية الأعراض الجانبية التي تؤدي إلى الغثيان والدوار والنعاس والشعور بالخمول وأحيانًا القىء والصداع الشديد الذي يفقدك القدرة على القيادة.



