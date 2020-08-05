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فن

مفيش كلام يوصف حزني.. مريهان حسين تساند الشعب اللبناني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:50 ص
مريهان حسين
مريهان حسين
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ميرنا محمود
علقت الفنانة مريهان حسين على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس في العاصمة اللبنانية. 

وكتبت مريهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":مفيش كلام يوصف حزني على لبنان البلد دي جزء من قلبي و روحي .. خالص التعازي لكل الشعب اللبناني .. لأصدقائي و أهلي ربنا يحميكوا و يحمي لبنان". 

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة. 


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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