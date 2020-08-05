ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو

تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة مارلين مونرو ، وهي من الفنانات التي تتميز بالرقة والأنوثة، حيث عرفت بأنها ملكة الإغراء الأولى.





وبالرغم من ضحكتها التي لم تفارق وجهها يوما، إلا أنها كانت تعاني من اكتئاب شديد، وكان سببب الوفاة جرعة زائدة من الباربيتورات.





كانت تتمتع مارلين مونرو بجسم مثالي وقوام رشيق، وملامح جذابة تخطف القلوب، ولم يظهر عليها يوميا أي إشارة لحزن أو اكتئاب.





وتميزت ما رلين مونرو بمجموعة من الفساتين الجريئة اللافتة، ذات الألوان الزاهية كالأحمر والبرتقالي والبمبي.





ومن الناحية الجمالية كانت تطل ملكة الإغراء بالمكياج الصارخ الذي يتماشى مع أنوثتها، حيث كانت تفضل اللون الأحمر في الشفاه، ورسم العين بالكحل الأسود، مع البلاشر الذي يبرز جمال وجاذبيتها.





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