في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال لقاء سويدان

تحتفل النجمة لقاء سويدان اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، وهي من الفنانات التي تحرص على مشاركة متابعيها بإستمرار بأجمل الصور والفيديوهات على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتتميز الفنانة لقاء سويدان بمجموعة من الإطلالات الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، فتعتمد على ارتداء الملابس على أحدث صيحات الموضة، كما أنها ترتدي القطع المناسبة ذات الألوان الزاهية.





وتميل لقاء سويدان إلى إبراز ملامحها الرقيقة باللمسات الجمالية، حيث تضع أحمر الشفاة، مع الكحل الأسود والماسكرا لتحديد عيناها الجذابة.





وتطل لقاء سويدان بستريحات شعر بسيطة، حيث تترك خصلاته بدون تكلف أعلى الكتف.





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