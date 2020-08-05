سفارتنا بلبنان: وفاة مواطن مصري ثان جراء انفجار ميناء بيروت البحري

أعلنت السفارة المصرية في لبنان وفاة مواطن مصري ثان، ويدعى على إسماعيل السيد شحاتة (من مركز سمنود بمحافظة الغربية) جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس في الميناء البحري للعاصمة بيروت.





وأعربت السفارة المصرية – في بيان لها اليوم – عن خالص تعازيها لأسرة المواطن المصري، مشيرة إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.





وكانت السفارة المصرية قد أعلنت مساء أمس وفاة المواطن إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، جراء الانفجار، فضلا عن اختفاء مواطن آخر كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار وفقا لما أفاد به زملاء وأصدقاء له والذين سارعوا إلى إخطار السفارة باختفائه، لافتة إلى أنه يجري حاليا المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.





وأكدت السفارة المصرية أنها ستستمر في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم يد العون اللازم لهم.