AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سبب هجوم حسام عاشور على إدارة الأهلي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:10 م
حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
سادت حالة من الدهشة الشديدة بعد خروج حسام عاشور أمس لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بتصيرحات بها تلميحات وهجوم علي مسئولين حاليين بالقلعة الحمراء.


وكشفت مصادر خاصة ان سبب تصريحات عاشور هو الرفض المطلق من قبل محمود الخطيب رئيس النادي لكل الضغوط التي تعرض لها خلال الأيام القليلة المقبلة للعفو عن حاللاعب  وعودته للتدريبات من جديد، وحاول عاشور من خلال بعض الوسطاء التصالح مع إدارة النادي وتقديم إعتذار رسمي عما بدر منه في حق القلعة الحمراء بهدف حفظ ماء الوجة وعلي الأقل الإعتزال داخل جدران ناديه ولكن طلبه قوبل بالرفض الشديد.


وكان حسام عاشور قد تحدث في فيديو له عبر وسائل التواصل الإجتماعي ملمحًا إلي إدارة الاهلي بانها لم تساعده مما استدعي مجلس الإدارة بإصدار قرار بإعتماد توصيات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بسحب العرض الذي تم تقديمه للاعب وتوجيه الشكر له وعدم إستكماله للموسم خاصة أن تعاقده ينتهي نهاية الموسم الجاري.


وكشفت إدارة النادي للوسطاء أن عاشور كان يلقي معاملة خاصة من محمود الخطيب وهو اللاعب الوحيد الذي تم عقد جلسه معه تقديرًا لأسمه وتاريخه وتم منحه غمتياز بالإعتزال داخل جدران النادي والعمل في القناة وجهاز الكرة ولكنه ضرب كل ذلك عرض الحائط وخرج ليهاجم الإدارة والمجلس ليس لشئ سوي البحث عن المال الذي كان سيحصل عليه أجلًا أم عاجلًا.


وقالت الإدارة أن كل ما يتردد عن عاشور كان يجدد تعاقده علي بياض طوال الفترة الماضية غير صحيح وهو كان يتفاوض وهذا حقه الطبيعي وأقرب مثال ما حدث في 2013 حين عرضت لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي علي اللاعبين خفض نسبة من عقودهم فوافق الجميع بمن فيهم الناشئين عدا اربعه لاعبين بينهم حسام عاشور .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادي محمد يرد على حسام عاشور بعد تصريحاته ضد إدارة الأهلي ..فيديو

متعاطف معه.. شوبير: حسام عاشور "خلص على نفسه"

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ماجد سامي مالك وادي دجلة: الاهتمام بضم حسام عاشور غير حقيقي

أخبار الأهلي.. حسام عاشور يرد على قرار النادي.. مجلس الإدارة يجدد لـ مروان محسن

من حقه.. هاني حتحوت يؤيد تراجع حسام عاشور عن فكرة الاعتزال .. فيديو

ترشيحاتنا

ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

صنفان من الناس لا يأخذان من مال الزكاة .. الإفتاء تكشف عنهما

19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

أخبار الرياضة | أحمد حجازي يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي

بملابس كاجوال مميزة.. شيما صابر تتألق برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال مميزة.. شيما صابر تتألق برفقة زوجها

أوبو تطلق هاتف Oppo K7 5G.. بسعر منخفض وتقنية الجيل الخامس..صور

ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد