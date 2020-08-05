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رياضة

مباراة اعتزالي كانت أمام ألميريا.. حسام عاشور: تركي آل الشيخ قال لي طلباتك أوامر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:13 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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عمرو ابوبكر
أكد حسام عاشور قائد الأهلي السابق، أن النادي الأحمر رفض إبرام عقد ثلاثي، لتنظيم مباراة اعتزاله بين الأهلي ضد ألميريا الإسباني، مشيرا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ وافق على الاكتفاء بورقة موافقة من النادي الأهلي وليس عقداً ثلاثياً.

وقال عاشور خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: " النادي الأهلي عن طريق جمال جبر مدير المركز الإعلامي، طلب تعديل الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 مرات، وطلبت إرسال صيغة خطاب اعتزالي، وبعد مماطلة طويلة، حاولت التواصل مع الكابتن محمود الخطيب عبر الهاتف، لكنه لم يرد على اتصالاتي، وأجريت اتصالا مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وأكد لي مرض حفيد الكابتن محمود الخطيب، وطلبوا مني الحضور لمقر النادي وتصوير الفيديو ومن خلفنا شعار النادي الأهلي".

وأضاف قائد الأهلي السابق: " بعد أن قمت بتصوير الفيديو لمدة ثلاث ساعات، كان من الصعب التوجه لتصوير فيديو آخر في اليوم التالي بمقر النادي، واحتراما للمستشار تركي آل الشيخ الذي قال لي طلباتك أوامر، كان لابد أن أشكره، وتعرضت لحملة هجوم كبيرة، لا أجد مبررا لها".

واستطرد: "بعد 16 عامًا لم أتسبب في مشكلة داخل النادي، ليس من المنطقي عند الرحيل أفتعل أزمة، وليس من المنطقي أن يقول كابتن سيد عبد الحفيظ علاقة حسام عاشور مع الأهلي انتهت، علاقتي ستظل مستمرة مع جماهير القلعة الحمراء".
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