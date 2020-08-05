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أخبار البلد

القومى للمرأة يهنئ نعيمة القصير لتوليها مهام ممثل الصحة العالمية الجديد في مصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:22 م
الدكتورة نعيمة القصير
الدكتورة نعيمة القصير
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أمل مجدى
يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسه الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة الي الدكتورة نعيمة القصير بمناسبة توليها مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في مصر .

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة نعيمة القصير مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، مشيرة إلى أن إختيارها يأتى كونها نموذج نسائى مشرف يتمتع بخبرة رائدة وناجحة مما يؤهلها لتقلد أرفع المناصب ، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والتفاني فى العمل ، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

يذكر أن الدكتورة نعيمة القصير كانت قد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة فى جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة، وكان قد تم تعيينها من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ككبير علماء التمريض والقبالة في المكتب الرئيس بجنيف منذ عام 1999 إلى عام 2003.
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