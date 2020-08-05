القومى للمرأة يهنئ نعيمة القصير لتوليها مهام ممثل الصحة العالمية الجديد في مصر

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسه الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة الي الدكتورة نعيمة القصير بمناسبة توليها مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد في مصر .





ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة نعيمة القصير مهام منصب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، مشيرة إلى أن إختيارها يأتى كونها نموذج نسائى مشرف يتمتع بخبرة رائدة وناجحة مما يؤهلها لتقلد أرفع المناصب ، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والتفاني فى العمل ، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .



