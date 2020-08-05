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محافظات

لأعمال الصيانة.. قطع التيار الكهربائي عن 3 مناطق بالخارجة في الوادي الجديد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه تم قطع التيار الكهربى اليوم الأربعاء، عن مناطق المشارع ومدرسة ناصر وخبز إبراهيم على، بمدينة الخارجة. 

وأكد أن ذلك يأتي من أجل أعمال الصيانة الدورية والمستمرة للمحولات الكهربائية بتلك المناطق ورفع كفاءتها لضمان عدم حدوث أعطال خلال الفترة الحالية التى ترتفع فيها الأحمال وزيادة استهلاك معدلات الكهرباء نتيجة الارتفاع فى درجات الحرارة.


وقال إن المركز يجرى الصيانة الدورية بشكل متتابع بين الأحياء ويتم قطع التيار الكهربى لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، وذلك لضمان انتظام التيار الكهربى دون انخفاض أو أعطال مفاجئة حتى لا تتأثر المرافق العامة والأجهزة الكهربائية المنزلية نتيجة حرارة الصيف. 

ولفت إلي أنه سيتم إجراء أعمال الصيانة  لكافة المناطق تباعا من أجل ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتجنب الأعطال المفاجئة.
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