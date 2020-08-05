انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن استعداده لتقديم أي مساعدة ممكنة للحكومة اللبنانية، في أعقاب انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت مساء أمس "الثلاثاء" وأسفر عن أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح.





وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفجار بيروت بأنه «اعتداء رهيب».





وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي حول ڤيروس كورونا المستجد، أكد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مكررا «استعداد» بلاده لمساعدته.





وقال للصحافيين في البيت الأبيض: «لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هناك للمساعدة، يبدو كأنه اعتداء رهيب».





وقال: «مسؤولون عسكريون أمريكيون يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما».





كان انفجار عنيف هز مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.





وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.