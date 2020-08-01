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أخبار العالم

ترحيب غير رسمي في الخرطوم بتصريحات بومبيو بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:52 م
الخرطوم
الخرطوم
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على صالح
أفادت صحيفة الراكوبة السودانية اليوم، السبت، بأنه لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل السلطات في الخرطوم بشأن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مجلس النواب برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.


وأوضحت الصحيفة عبر تقرير على موقعها اليوم، أن مراقبين دوليين رحبوا بالتصريحات الأمريكية ووصفوها بأنها بداية انفتاح للبلاد على المجتمع الدولي.


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وحسب مصادر للصحيفة السودانية، قالت إن السودان حرم خلال السنوات الماضية من العديد من الميزات، جراء وضعه على قوائم الإرهاب، الأمر الذي كان له ظلال سلبية على الوضع الاقتصادي ومسيرة التنمية.


وقالت المصادر إن التصريحات الأمريكية سيكون لها صدى لدى الخرطوم، لا سيما بعد تعثر عملية التعويضات الخاصة بسفارتي كينيا وتنزانيا؛ إبان استافة السودان لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.


وكان وزير الخارجية الأمريكية أكد أمام الكونجرس شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن ذلك سيصب في مصلحة السياسة الخارجية الأمريكية.
 

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