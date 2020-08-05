محافظ الدقهلية يجرى اتصالات هاتفية بالأوائل الثلاثة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة لتهنئتهم على تفوقهم

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اتصالات هاتفيه بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء محافظة الدقهلية وذلك لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمةعلى مستوى الجمهورية ، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى مستقبل باهر.





حيث هنأ المحافظ، كلا من الطالب رمضان نصحى فهمى يوسف الاول مكرر علمى علوم بمجموع 410 درجه من مدرسة بلقاس الثانوية بنين ، والطالب احمد السعيد محمد القعقاع رفاعى الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع 409.5 درجه من مدرسة الشهيد على على السيد الثانوية بالجمالية، والطالب محمد احمد فوزى محمد صقر ثالث مكرر علمى رياضه بمجموع 409.5 درجه من مدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة بميت غمر.







