AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ الدقهلية يجرى اتصالات هاتفية بالأوائل الثلاثة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة لتهنئتهم على تفوقهم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:51 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
 
أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اتصالات هاتفيه بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء محافظة الدقهلية وذلك لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمةعلى مستوى الجمهورية ، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى مستقبل باهر.

حيث هنأ المحافظ، كلا من الطالب رمضان نصحى فهمى يوسف الاول مكرر علمى علوم بمجموع 410 درجه من مدرسة بلقاس الثانوية بنين ، والطالب احمد السعيد محمد القعقاع رفاعى الثالث مكرر علمى رياضة بمجموع 409.5 درجه من مدرسة الشهيد على على السيد الثانوية بالجمالية، والطالب محمد احمد فوزى محمد صقر ثالث مكرر علمى رياضه بمجموع 409.5 درجه من مدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة بميت غمر.


وأكد المحافظ ، لهم ولذويهم أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة الدقهلية يحتذى بها لباقي اقرانهم فى المستقبل ، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم  واشار محافظ الدقهلية انه سيتم تكريمهم والاوائل بالثانوية العامة بالمحافظة فى احتفالية كبرى مع بداية الاسبوع القادم ، وذلك بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتفوقهما في الدراسة.. محافظ البحيرة يهنئ الطالبين صلاح الدين صبحي وأحمد يسري أوائل الثانوية العامة

الثالث مكرر ثانوية عامة علمي رياضة: بذاكر بنفسي وما ليش علاقة بمواقع التواصل

ترشيحاتنا

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

حزب الله يعترف ضمنيًا بسيطرته على مرفأ بيروت في 2019 "فيديو"

وكيل اللاعب : بن شرقي لديه عروض خارجية.. وإشبيلية يراقب لاعبا مصريا

محافظ القاهرة: تخصيص عدد من شوارع العاصمة للمشاة فقط

شاهد.. سعر ومواصفات السيارة التي سافر بها عمرو دياب ودينا الشربيني للساحل الشمالي

حفيد يقتل جده بعد ضبطه يحاول سرقته ليلا ببني سويف

AdvertisementS

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

فتح باب تظلمات الثانوية العامة غدا.. وصدى البلد ينشر مقراتها وضوابطها

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

فرحتها تحولت إلى مأتم.. عروس تفقد شريك حياتها بعد أسبوعين من الزفاف