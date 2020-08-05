TCL تطلق ثانى هواتفها فى مصر ..تفاصيل

TCL 10





وينطلق الهاتف الجديد TCL 10L بخصائص عديدة اهمها شاشة 6.53 بوصةFHD+ Dotch Display وهي من النوع IPS LCD التى تتميز بجودة 1080*2340 بكسل ،وهي شاشة فريده من نوعها وتعد الاقوى بين منافسيها لان الهاتف مزود بتكنولوجيا NXTVISION التي توفر تجربة مشاهدة مذهلة بسبب توفر نقاء و تشبع للالوان مذهل تمكنك من تحويل جميع الفيديوهات من SDR الي HDR.





ويتميز هاتف TCL 10L بأربعة كاميرات خلفية، الكاميرا الأولي تأتي بجودة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية بجودة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فتأتي بجودة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4، بالاضافه الى الكاميرا الرابعة والتى تأتي بجودة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4، كما يتميز الهاتف بكاميرا أماميه بجودة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2. و بالنسبه لهواه التصوير فقد زود الهاتف بزاوية تصوير 118 مما تساعدك علي التقاط صور و فيديوهات سينمائية. و يحتوي الهاتف ايضا علي خاصية الـ Blue Light reduction الذي يقلل من حدة ضوء الهاتف الذي يكون تأثيرة سيء علي البصر و دورات النوم بنسبة 75% بدون التاثير علي جودة الصور.





وياتي هاتف TCL 10 L مزود بخصائص فريدة تميزه عن غيره من المنافسين، حيث ان الهاتف مزود بزر ذكي علي جانب يمكنك استخدامه حسب احتياجاتك. بضغطة واحدة يمكنك فتح تطبيق خاص من اختياراك و بضغطتين يمكنك فتح تطبيق اخر و بضغطة لمدة طويلة يمكنك فتح تطبيق ثالث مختلف ، كما ان الهاتف مزود بSuper Bluetooth الذي يمكنك من إيصال هاتفك بأي 4 أجهزة خارجية مما يتيح لك الفرصة للاستمتاع بوقتك مع أكبر عدد من الناس.





ويعمل هاتف TCL 10L بمعالج ثماني النواة من النوع كوالكوم سناب دراجون 665 بتكنولوجيا تصنيع 11 نانومتر مع كارت شاشة من النوع Adreno 610 ، كما ان سعة البطارية الخاصة بالهاتف هي 4000 أمبير. وينطلق هاتف TCL 10L بإصدارين الإصدار الأول يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت كما يدعم الهاتف اضافة كارت ميموري لزيادة السعة الداخلية ، ويعرض الاصدارين من الهاتف بسعر ٣٨٨٨ جنيها و ٤١٩٩ جنيها .

أعلنت شركة TCL عن أحدث إصداراتها فى عالم الهواتف المحمول بإطلاق هاتفL الذي يُعد الهاتف الثانى الذى تطلقه الشركة فى السوق المصرى من خلال الموزع الحصري لها شركة "أتصال" والتي اطلقت قبل ايام هاتف TCL PLEX .