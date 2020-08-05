الجهات الأمنية توافق على تعديل بعض مباريات ناديي طنطا والمصري بالدوري

وافقت الجهات الأمنية على طلبي ناديي المصري وطنطا بإقامة مباريات كل منهما خلال المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز في الإسكندرية.





وقامت إدارة المسابقات بإدراج الملاعب الجديدة في الجدول مع تعديل في موعد مباراة مصر للمقاصة والجونة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة أكبر عدد من المباريات.







وفيما يلي التعديلات التي تمت:-





- حرس الحدود والمصري (يوم ١٠ أغسطس، الساعة ٤ على استاد الجيش برج العرب)

- طنطا وحرس الحدود (يوم ١٨أغسطس الساعة ٤ على استاد الجيش ببرج العرب)

- مصر للمقاصة والجونة (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد المقاولون العرب)

- الاتحاد والمصري (يوم ١٨ أغسطس الساعة ٩ على ستاد الجيش ببرج العرب)

- المصري ومصر للمقاصة (يوم ٢٢ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب)

- اف سي مصر والمصري (يوم ٢٦ أغسطس الساعة ٦:٣٠ على استاد الجيش ببرج العرب)

- طنطا والاسماعيلي (يوم ٢٧ اغسطس الساعة ٩ على استاد الاسكندرية)