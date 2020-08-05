بعد تصدرها التريند.. رانيا يوسف تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند بعد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن آخر جلسة تصوير لها.
وتعتبر رانيا يوسف من الفنانات اللاتي تثيرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة وتتصدر دائما محركات البحث ومن أشهر أزماتها أزمة الفستان المشهور بعدم وجود بطانته.
وظهرت رانيا يوسف في حمام سباحة وهي تضع لمسات الميكب التي تناسب بشرتها البرونزية مع اختيارها لأحمر الشفاه باللون الكشمير.
ولم تتكلف رانيا يوسف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بخاتم رقيق وساعة يد تليق بها وتركت شعرها الأسود مبلل خلف ظهرها. ونال السيشن إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واليكم اخر جلسة تصور لرانيا يوسف..