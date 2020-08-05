رابع أسوأ هجوم بالدوري.. الجونة يسعى لتأمين تواجده في البطولة بخبرات أهلاوية

انتهت فترة اعداد الأندية المصرية استعدادا لعودة مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر انطلاق أول صافرة لها غداََ بين الزمالك والمصري البورسعيدي.





والمنافسة في الدوري المصري لا تتوقف على أندية المربع الذهبي، ولكن يوجد منافسة شرسة أخرى بين الأندية التي تواجه شبح الهبوط.





ويسعى فريق الجونة لتأمين بقائه ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة باستكمال البطولة، ونرصد في التقرير التالي فرص بقاء الجونة في الدورى:





يبحث الجونة عن تجنب صراع الهبوط في الدوري، خاصة أن الفريق يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 20 نقطة، وتفصله 9 نقاط فقط عن إف سي مصر صاحب المركز الأخير.





وتلقى الجونة 8 هزائم في 18 مباراة خاضها، وهو معدل كبير، تسبب في ابتعاد الفريق نسبيًا عن المنافسة على احتلال أحد مراكز المربع الذهبي بالدور الأول.





وبدأ الفريق استعداداته للدوري، بخوض تدريبات مكثفة على ملعبه، في محافظة البحر الأحمر.





ورغم امتلاك الجونة بعض العناصر المميزة خاصة في خط الهجوم، إلا أنه عانى من عدم استغلال الفرص، وسجل فقط 15 هدفًا، وهو رابع أسوأ هجوم بالدوري، كما أنه دفاعيًا لم يقدم المستوى المطلوب، واستقبل مرمى الفريق 24 هدفًا.





يتسلح الجونة بخبرات اهلاوية لإنقاذ مسيرة الفريق، بعد أن عانى في بداية الموسم مع المدرب الصربي نيبوشا بداية من المدرب البرتغالي بيدرو بارني، وحقق بيدرو انتصارين في 7 مباريات مع الجونة، وتلقى هزيمتين، وتعادل 3 مرات.





وتتوافر في الجونة أيضًا توليفة الخبرة والشباب، التي تعتمد عليها إدارة النادي، وحرصت خلالها على الاستعانة بالعديد من عناصر لعبت لفريق الأهلي، وهو ما جعل البعض يطلق على الجونة "فريق الأهلي ب"، بسبب كثرة من انتقلوا من القلعة الحمراء للنادي الساحلي.





ويضم الجونة بين صفوفه 9 لاعبين انتقلوا من الأهلي في الموسمين الماضي والحالي، وهم: "عمر رضوان، محمد نجيب، عمر السعداوي، عمرو بركات، أحمد حمدي، إسلام محارب، أحمد ريان، أكرم توفيق ومحمود الجزار".



