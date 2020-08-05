AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رابع أسوأ هجوم بالدوري.. الجونة يسعى لتأمين تواجده في البطولة بخبرات أهلاوية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:00 م
بيدرو بارني
بيدرو بارني
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت فترة اعداد الأندية المصرية استعدادا لعودة مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر انطلاق أول صافرة لها غداََ بين الزمالك والمصري البورسعيدي. 

والمنافسة في الدوري المصري لا تتوقف على أندية المربع الذهبي، ولكن يوجد منافسة شرسة أخرى بين الأندية التي تواجه شبح الهبوط. 

ويسعى فريق الجونة لتأمين بقائه ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة باستكمال البطولة، ونرصد في التقرير التالي فرص بقاء الجونة في الدورى:

يبحث الجونة عن تجنب صراع الهبوط في الدوري، خاصة أن الفريق يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 20 نقطة، وتفصله 9 نقاط فقط عن إف سي مصر صاحب المركز الأخير.

وتلقى الجونة 8 هزائم في 18 مباراة خاضها، وهو معدل كبير، تسبب في ابتعاد الفريق نسبيًا عن المنافسة على احتلال أحد مراكز المربع الذهبي بالدور الأول.

وبدأ الفريق استعداداته للدوري، بخوض تدريبات مكثفة على ملعبه، في محافظة البحر الأحمر. 

ورغم امتلاك الجونة بعض العناصر المميزة خاصة في خط الهجوم، إلا أنه عانى من عدم استغلال الفرص، وسجل فقط 15 هدفًا، وهو رابع أسوأ هجوم بالدوري، كما أنه دفاعيًا لم يقدم المستوى المطلوب، واستقبل مرمى الفريق 24 هدفًا.

يتسلح الجونة بخبرات اهلاوية لإنقاذ مسيرة الفريق، بعد أن عانى في بداية الموسم مع المدرب الصربي نيبوشا بداية من المدرب البرتغالي بيدرو بارني، وحقق بيدرو انتصارين في 7 مباريات مع الجونة، وتلقى هزيمتين، وتعادل 3 مرات.

وتتوافر في الجونة أيضًا توليفة الخبرة والشباب، التي تعتمد عليها إدارة النادي، وحرصت خلالها على الاستعانة بالعديد من عناصر لعبت لفريق الأهلي، وهو ما جعل البعض يطلق على الجونة "فريق الأهلي ب"، بسبب كثرة من انتقلوا من القلعة الحمراء للنادي الساحلي.

ويضم الجونة بين صفوفه 9 لاعبين انتقلوا من الأهلي في الموسمين الماضي والحالي، وهم: "عمر رضوان، محمد نجيب، عمر السعداوي، عمرو بركات، أحمد حمدي، إسلام محارب، أحمد ريان، أكرم توفيق ومحمود الجزار".

جدير بالذكر أن الجونة خاض ثلاث مباريات ودية في فترة الاستعدادات تعادل سلبياََ في أول مباراة امام نادي مصر، وتلقى هزيمة قوية من الأهلي ولكنه خاض مباراة جيدة وتعادل ايجابياََ مع المقاولون العرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم

هل يعود الجونة ويهرب من شبح الهبوط؟.. مشوار صعب بخبرة أهلاوية

محمد نجيب: حسام غالي سبب انتقالي للجونة.. وفضلت الأهلي عن الزمالك

الجونة يستعد للدوري والمدير الفني يضع يده على الثغرات الدفاعية لحلها في المباريات الرسمية

ترشيحاتنا

إسرائيل ولبنان رسميًا في حالة حرب .. ماذا قال نتنياهو بالكنيست عن انفجار مرفأ بيروت

نوفاكس: تجارب لقاح كورونا أظهرت استجابة مناعية واعدة

فضائح التنظيم.. قيادي منشق يكشف مصير الخلاف بين مرتزقة الإخوان

هل تؤثر إصابة الكتف على محمد صلاح طول مسيرته؟ طبيب إيفرتون يجيب

اتحاد الكرة يضع شرطا وحيدا لتخفيف عقوبة كهربا

أخبار الفن.. خسائر نجوم لبنان بعد الانفجار.. صرخة رغدة فى وجه عادل إمام.. مأساة ميرنا المهندس فى ذكرى وفاتها

AdvertisementS

سبب هجوم حسام عاشور على إدارة الأهلي

سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

سيف زاهر مهاجما حسام عاشور: باع تاريخه مع الأهلي مقابل المال

اتحاد الكرة يضع شرطا وحيدا لتخفيف عقوبة كهربا

نشرة الرياضة| سبب هجوم حسام عاشور على الاهلي.. انسحاب محامي الزمالك من قضية نادي القرن ..شرط لتخفيف عقوبة كهربا

هل تؤثر إصابة الكتف على محمد صلاح طول مسيرته؟ طبيب إيفرتون يجيب

شوبير: الزمالك في أزمة.. ومشاركة أحداد مع الرجاء غير مؤثرة

طبيب إيفرتون للأندية المصرية: مستشفيات ألمانيا ليست الأفضل لعلاج إصابات اللاعبين

هيثم سليمان طبيب إيفرتون: أتمنى نقل خبراتي إلى بلدي.. مستشفيات ألمانيا ليست الأفضل لعلاج اللاعبين المصريين.. وهذا سر تغلب محمد صلاح على إصابة الكتف.. حوار

مصدر مقرب من شيكابالا يحسم الجدل حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي

نجوم بكرة «3».. السيد الغديري لاعب الجزيرة الإماراتي: أفضل الاحتراف على اللعب للأهلي والزمالك.. وطارق حامد مثلي الأعلى

وكيل لاعبين: لاعب مصري على أبواب الدورى الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذوق الأميرات.. كيت ميدلتون تتألق بفستان صيفي مبهج في جولة ملكية

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور