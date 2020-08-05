AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لبنانية عجوز تعزف على البيانو وسط حطام منزلها المنهار ببيروت.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

في قصة مأساوية تسلط الضوء على مدى الدمار الذي لحق بالعاصمة اللبنانية بيروت إثر انفجار مدوي محى المئات البيوت وخلف الآلاف الضحايا من مصابين وقتله ، جلست سيدة عجوز وهي تعزف مقطوعة حزينة على البيانو الخاص بها وسط حطام وركام منزلها المنهار نتيجة انفجار بيروت.


ووفقا لصحيفة  "لبنان 24" ظهرت سيدة لبنانية مسنة وهي تعزف البيانو وسط حطام منزلها،  بعد أن تحول إلى كومة من الأطلال، نتيجة الإنفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.

 

 أقرأ أيضا:

بعد انفجار مرفأ بيروت..بيان مهم للجيش اللبناني لإخلاء المنطقة


وأوضحت الصحيفة اللبنانية، أن هذا المقطع المثير يدل على حب اللبنانيين للحياة وقدرتهم على الصمود رغم كل الظروف الكارثية التي يعيشون فيها.


وأثار هذا الفيديو، حزن وتعاطف جميع رواد التواصل حول العالم، حزنا على ما ألت إليه الأمور في ليبيان،  بعد الانفجار المدوي الذي وقع في مرفأ بيروت.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير كهرباء لبنان في حالة حرجة نتيجة إصابته في انفجار مرفأ بيروت

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو

حدث ليلاً | 14 توصية لمجلس الدفاع اللبناني عن انفجار بيروت.. معلومات سرية حول مرحاض سيارة زعيم كوريا الشمالية

قبل 4 سنوات.. شاهد.. حسن نصرالله يروي سيناريو تفجير يشبه انفجار بيروت

شاهد.. عجوز تعزف بيانو على أنقاض منزلها في بيروت

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. سر صرخة رغدة في وجه عادل إمام بسبب مصطفى متولى

سفينة الموت.. رحلة من جورجيا إلى بيروت انتهت بفاجعة إنسانية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

في ذكرى رحيلها.. تفاصيل تخطيط ميرنا المهندس لزفافها قبل وفاتها

اندلاع حريق هائل في سوق بـ عجمان في الإمارات | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفجار بيروت.. طبيب يحذر من مخاطر غاز الأمونيا على الصحة

ذوق الأميرات.. كيت ميدلتون تتألق بفستان صيفي مبهج في جولة ملكية

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور