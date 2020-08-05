لبنانية عجوز تعزف على البيانو وسط حطام منزلها المنهار ببيروت.. فيديو

في قصة مأساوية تسلط الضوء على مدى الدمار الذي لحق بالعاصمة اللبنانية بيروت إثر انفجار مدوي محى المئات البيوت وخلف الآلاف الضحايا من مصابين وقتله ، جلست سيدة عجوز وهي تعزف مقطوعة حزينة على البيانو الخاص بها وسط حطام وركام منزلها المنهار نتيجة انفجار بيروت.

ووفقا لصحيفة "لبنان 24" ظهرت سيدة لبنانية مسنة وهي تعزف البيانو وسط حطام منزلها، بعد أن تحول إلى كومة من الأطلال، نتيجة الإنفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.

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وأوضحت الصحيفة اللبنانية، أن هذا المقطع المثير يدل على حب اللبنانيين للحياة وقدرتهم على الصمود رغم كل الظروف الكارثية التي يعيشون فيها.

وأثار هذا الفيديو، حزن وتعاطف جميع رواد التواصل حول العالم، حزنا على ما ألت إليه الأمور في ليبيان، بعد الانفجار المدوي الذي وقع في مرفأ بيروت.



