الاسترليني يقفز فوق 1.31 دولار ومأزق يواجه حزمة المساعدات الأمريكية لتخفيف تداعيات كورونا

قفز الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء مقابل الدولار المتراجع أمام معظم العملات وسط تعثر حزمة مساعدات أمريكية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا في الكونجرس الأمريكي وهبوط حاد في عوائد السندات الأمريكية.
وصعد الاسترليني عائدا نحو مستوياته المرتفعة التي سجلها قبل الجائحة ويتقدم نحو أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مقابل العملة الخضراء.
وشهد الاسترليني تعافيا قويا أمام الدولار في الأسابيع القليلة الماضية، وسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عشر سنوات في يوليو تموز.
وصعد الاسترليني عائدا نحو مستوياته المرتفعة التي سجلها قبل الجائحة ويتقدم نحو أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مقابل العملة الخضراء.
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