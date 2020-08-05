اليونان ترسل وحدة بحث وإنقاذ إلى لبنان

أعلنت الامانة العامة للحماية المدنية في اليونان ، اليوم الاربعاء، ان أثينا سترسل فريق انقاذ من وحدة الكوارث الخاصة (ايماك) الى لبنان كرد فعل فوري للاغاثة بعد انفجار ضخم قتل أكثر من 100 شخص واصاب اكثر من 4000 في بيروت أمس الثلاثاء.





وجاء القرار بعد أن تقدم لبنان بطلب من خلال آلية الحماية المدنية بـ الاتحاد الأوروبي





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وغادرت وحدة إيماك التابعة لفرقة الإطفاء، والتي تضم 12 فردا من أول إيماك مع مركبتين ومعدات، من مطار إلفسينا صباح الأربعاء بطائرة عسكرية من طراز C130.





ويرافق الفريق نائب وزير الخارجية كوستاس فراجوجيانيس.





وقالت منظمة الحماية المدنية، إنها لا تزال على اتصال بالسلطات اللبنانية وهي على استعداد لإرسال المزيد من المساعدة إذا طلبت ذلك.





وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ، متحدثًا في وقت سابق خلال مؤتمر عبر الهاتف حول فيروس كورونا، إن اليونان مستعدة لإرسال مساعدة ومعدات طبية إضافية إلى لبنان.