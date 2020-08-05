رئيس الوزراء: أزمة كورونا لم تعطل مسيرة التنمية في مصر.. فيديو

أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة لتفقد الصالة الرياضية المغطاة التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد المقررة في يناير 2021 بالجهد الرائع الذي تم بذله في عملية الإنشاءات التي تمت في فترة قياسية.





وأضاف مدبولي خلال تصريحات نقلتها فضائية اكسترا نيوز أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال أكتوبر المقبل، لتنضم لباقي الصالات الأخرى.





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وتابع رئيس مجلس الوزراء أن هناك رسالة مهمة لا بد من توضيحها تتمثل في أنه رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر، فيما يخص أزمة " كورونا" لم نتوقف عن العمل وعن تنفيذ برامج التنمية



