محلل سياسي لبناني: ارتباك واضح في أداء الحكومة اللبنانية لتراكم الصدمات.. فيديو

قال المحلل السياسي اللبناني رائد الخطيب، إن هناك حالة من الارتباك الحكومي واضحة جدا، وحالة من الصدمة والترقب، بسبب تراكم الأحداث بشكل كبير.





وأضاف المحلل السياسي اللبناني ، رائد الخطيب ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن هناك تخبط واضح للسلطات اللبنانية ، في معالجة الأزمة ، وخصوصا مع تدهور الأوضاع الإقتصادية اللبنانية في الربع الأخير من العام.





وأشار "الخطيب" ، إلى أن الخسائر الأولية ، لحادث انفجار بيروت ، قدرت بنحو 5 مليارات دولار ، التي من الصعب على الحكومة اللبنانية ، معالجتها بسهولة .





وأوضح "الخطيب" ، أن هناك 300 ألف شخص مشرد حاليا ، يحتاجون لمساكن ورعاية صحية ، لافتا إلى الحكومة الحالية ، تكمل ما بدأته من فشل في إدارتها ، منذ تشكيلها .