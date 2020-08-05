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توك شو

محلل سياسي لبناني: ارتباك واضح في أداء الحكومة اللبنانية لتراكم الصدمات.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال المحلل السياسي اللبناني رائد الخطيب، إن هناك حالة من الارتباك الحكومي واضحة جدا، وحالة من الصدمة والترقب، بسبب تراكم الأحداث بشكل كبير.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني ، رائد الخطيب ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن هناك تخبط واضح للسلطات اللبنانية ، في معالجة الأزمة ، وخصوصا مع تدهور الأوضاع الإقتصادية اللبنانية في الربع الأخير من العام.

وأشار "الخطيب" ، إلى أن الخسائر الأولية ، لحادث انفجار بيروت ، قدرت بنحو 5 مليارات دولار ،  التي من الصعب على الحكومة اللبنانية ، معالجتها بسهولة .

وأوضح "الخطيب" ، أن هناك 300 ألف شخص مشرد حاليا ، يحتاجون لمساكن ورعاية صحية ، لافتا إلى الحكومة الحالية ، تكمل ما بدأته من فشل في إدارتها ، منذ تشكيلها .
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