4 مستشفيات داخل وخارج بيروت.. وزيرة الإعلام اللبنانية توضح إجراءات الحكومة لكشف حقيقة انفجار المرفأ

دارة السلطة العسكرية ، حتى تتضح كافة الأمور خلال الأيام المقبلة. قالت منال عبد الصمد ، وزيرة الإعلام اللبنانية ، إن الحكومة اللبنانية فرضت أسبوعين من حالة الطواريء العامة، وإخضاع كافة المرافق بالدولة لإ





وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية ، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج الآن ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أبرز الخطوات التي ستتخذها لجنة التحقيقات، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، تتضمن الكشف عن السبب الأساسي وراء الحادث ، موضحة أنه سيتم إحالة الأشخاص المتورطين للجهة القضائية المختصة ، وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم.









وأشارت وزيرة الأعلام اللبنانية ، إلى أن قرار الإقامة الجبرية تضمن كل من هو مسؤول عن إدارة المرفق، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الإقتصار على جهة معينة ، أمنية أو إدارية ، بل إنها تشمل كافة قطاعات العمل.







