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4 مستشفيات داخل وخارج بيروت.. وزيرة الإعلام اللبنانية توضح إجراءات الحكومة لكشف حقيقة انفجار المرفأ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت منال عبد الصمد ، وزيرة الإعلام اللبنانية ، إن الحكومة اللبنانية فرضت أسبوعين من حالة الطواريء العامة، وإخضاع كافة المرافق بالدولة لإدارة السلطة العسكرية، حتى تتضح كافة الأمور خلال الأيام المقبلة.

وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية ، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج الآن ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أبرز الخطوات التي ستتخذها لجنة التحقيقات، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، تتضمن الكشف عن السبب الأساسي وراء الحادث ، موضحة أنه سيتم إحالة الأشخاص المتورطين للجهة القضائية المختصة ، وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم.


وأشارت وزيرة الأعلام اللبنانية ، إلى أن قرار الإقامة الجبرية تضمن كل من هو مسؤول عن إدارة المرفق، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الإقتصار على جهة معينة ، أمنية أو إدارية ، بل إنها تشمل كافة قطاعات العمل.


وأوضحت "عبد الصمد " أن الحكومة اللبنانية ، خلال الوقت الحالي تعمل بتكاتف من خلال جميع الأجهزة الإدارية والسلطات المحلية، للمشاركة في كافة الإجراءات الضرورية، بالإضافة إلى إنشاء 4 مستشفيات لإستيعاب الجرحى داخل وخارج بيروت، وإمداد المستشفيات الطبية بالمستلزمات الضرورية.
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