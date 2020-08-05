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توك شو

ماجدة الرومي عن انفجار بيروت: مدبر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:36 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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دعت الفنانة ماجدة الرومي، الدول العربية للوقوف مع لبنان بعد الانفجار الضخم الذي حل ببيروت، والتوحد لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها.


وأكدت الرومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء اليوم الأربعاء، أن انطباعها الشخصي عن حادث الانفجار أنه مدبر، متابعة: "اللي بيحصل خطير للغاية وقلبي يتحدث دون أي سيطرة".


وتابعت: ما حدث في لبنان حلقة من حلقات تفتيت الدولة اللبنانية، ونحن في حاجة لدعم معنوي كبير من جميع دول العرب، موجهة نداء إنسانيا لكل إنسان على "وجه الأرض للوقوف بجوارنا بالدعاء لو مش قادر بيروت ذبحت وسنخرج من دمرنا". 

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