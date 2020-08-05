الأمم المتحدة: 50 ألف شخص بالسودان تضرروا من الفيضانات

تسببت الفيضانات التي يتعرض لها السودان في تضرر 50 ألف شخص على الأقل، بحسب ما ذكر بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة.





وأكد مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأمطار الغزيرة التي هطلت على السودان في الأيام الأخيرة في السودان، تسببت في فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارا طالت المنازل والبنى التحتية في 14 من 18 ولاية".





ونقلت الأمم المتحدة عن "مفوضية العون الإنساني" الحكومية، أن 50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع.





وأدت الفيضانات الأسبوع الماضي، إلى مقتل 5 أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي، وانهار سد بوط في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل.





وكانت وزارة الداخلية السودانية، أعلنت في وقت سابق عن وفاة 5 أشخاص ودمار وتضرر نحو 3500 منزل خلال الأسبوع الماضي، بسبب الفيضانات.

وأشارت الوزارة إلى أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في البلاد دمرت نحو 1179 منزلا في الفترة ما بين يومي الخميس والسبت. بحسب وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس.





وذكرت السلطات المحلية أن انهيار سد بوط على النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة دمر مئات المنازل.



