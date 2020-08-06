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مرأة

بدون جراحة.. تخلصى من البواسير بـ طرق منزلية سريعة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:16 ص
بواسير
بواسير
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لمياء الياسين

هل تعانى من ألم  البواسير المزعج؟ إليك أسباب الإصابة بالبواسير  وحيل سريعة تخلصك من الإصابة بها، يقدمها موقع "برايت سايد".


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أوضح موقع "برايت سايد" أن أسباب البواسير كثيرة ومتعددة وكلها تنتج عن زيادة الضغط في أسفل المستقيم، وتمدد الأوردة حول فتحة الشرج.


وتضخم البواسير نتيجة عدة أسباب، أبرزها حمل أوزان ثقيلة  بشكل منتظم وزيادة الوزن والسمنة  والإسهال أو الإمساك المزمن

والجلوس مدة طويلة وعدم تناول الخضر والفاكهة والحبوب الكاملة يوميا

وبعيدا عن الجراحة.. علاجات سريعة للبواسير

قدم موقع " برايت سايد"  عدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات وآلام البواسير في دقائق معدودة.


 الألوفيرا

مضاد للالتهابات ويساعد فى الحد من الالتهابات، وتساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض.


 المراهم بدون روشتة

تساعد فى علاج التورم والالم بشكل أسرع، وإذا كنت تستخدم كريم بهيدروكورتيزون، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.


الكمادات الباردة

يمكن وضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم وتكرر عدة مرات حسب الألم لمدة 15 دقيقة في كل مرة.
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