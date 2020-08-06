برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا انفجار بيروت ..فيديو

أطفأت السلطات الفرنسية مساء أمس، الأربعاء، أضواء برج إيفل؛ تضامنًا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت.





وقالت عمدة باريس، "آن هيدالجو"، في بيان، "تضامنًا مع بيروت، ومع المجتمع اللبناني، سيتم إرسال مساعدة استثنائية طارئة بقيمة 100 ألف يورو".





وتقدر الحكومة والصليب الأحمر في لبنان عدد الضحايا بنحو 100 قتيل وأربعة آلاف مصاب جراء الانفجار.





ووقع الانفجار أمس الأول، الثلاثاء، في مستودع يحتوي على نحو ثلاثة آلاف طن من نترات الأمونيوم، مما تسبب في أضرار هائلة بأجزاء كبيرة في المدينة.



