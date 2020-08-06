أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني السعودي يحذر سكان عدد من المناطق من التغييرات المناخية

كما ناشد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني الجميع بضرورة متابعة ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد السعودية للتعرف على الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وذلك لتجنب المخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني.





حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التغيرات المناخية التي تشهدها العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام، داعية الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن عثمان القرني أن هناك احتمالية باستمرار تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة على مكة المكرمة تعمل على جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية.وبيًن توقعات الأرصاد تمتد لتشمل عدد من محافظات المنطقة وهي " الطائف ، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحره، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً".وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.