الرطوبة عالية.. الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، اعتبارًا من اليوم الخميس، ويستمر غدًا الجمعة، حيث يكون الطقس غدا، حار رطب على القاهرة نهار معتدل ليلا يصاحبه شبوة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية والرياح معتدلة.





ويبقى الطقس غدًا شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.





وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، والسواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 25، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 39 للعظمى و30 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 31.