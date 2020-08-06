هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مستشار المفتي يرد

هل يجب تدليك القدم في الوضوء أم يكفي جريان الماء عليها





قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدليك القدم أو اليد عند الوضوء، ليس شرطا واجبا سواء للرجال أو النساء، لافتا إلى أنها سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم.



