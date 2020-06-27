هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟.. الإفتاء ترد

هل يصح الوضوء بالحمام بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر اليوتيوب.









وأشار الى أن البعض يعتقدون ان الوضوء اثناء عدم ارتداء الملابس غير صحيح وهذا الكلام ليس فى الفقة، فلو توضأت بعد الاستحمام دون ارتداء الملابس فالوضوء يكون صحيح ولا حرج فى ذلك.









أمين الفتوى يوضح حقيقة «يجوز الوضوء أثناء الاستحمام»





وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام، وقبل لبس الملابس؟»، أنه يجوز الوضوء بعد الاستحمام ، مشيرًا إلى أنه يجوز أيضًا الوضوء أثناء الاستحمام. قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتوضأ بعد الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه.وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام، وقبل لبس الملابس؟»، أنه يجوز الوضوء بعد الاستحمام ، مشيرًا إلى أنه يجوز أيضًا الوضوء أثناء الاستحمام.





هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة ؟ الإفتاء ترد

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يصح الوضوء بالملابس الخفيفة؟).



وأوضح، أن الوضوء بملابس أمر عادى لا حرج فى ذلك، فالوضوء من غير ملابس يجوز ولا حرج به، حيث ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة وشرط لخروجي أمام الناس.



