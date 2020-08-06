هل يجوز التيمم في وجود الماء .. أمين الفتوى يرد

دار الإفتاء المصرية ، ردا على سؤال يقول صاحبه "ابني لا يصلي تكاسلًا عن الوضوء فهل يجوز له أن يتيمم حتى يواظب على الصلاة؟". قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بـ، ردا على سؤال يقول صاحبه "ابني لا يصلي تكاسلًا عن الوضوء فهل يجوز له أن يتيمم حتى يواظب على الصلاة؟".





وقال أمين الفتوى، في رده على السؤال، إن المشكلة تكمن في الكسل عن الوضوء وليس لمرض أو عذر، منوها بأن النبي علمنا أن الطهور للصلاة هو الوضوء فيقول النبي "لا يقبل الصلاة بغير طهور".





وأشار إلى انه ينبغي على الأم أن تحبب الابن في الوضوء والطهارة وأن يقبل على الله بحب ورغبة وليس إجبارا من الأم له على ذلك.





كما ينبغي على الأم أن تبين محاسن الوضوء وتشرح له المعاني المستخرجة من الوضوء فهو طهارة ونظافة للجسد وكذلك إزالة للمعاصى والآثام التي قد يفعلها العبد.





هل يجوز التيمم في وجود الماء ؟





قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، منوهًا بأن أركان الوضوء خمسة لا يصح إلا بها، وهي: "النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين".