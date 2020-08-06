مانولاس يتوعد برشلونة مجددا.. وتوتي يحفزه





ويحل فريق نابولي ضيفا على نظيره برشلونة، بعد غد، السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وقال مانولاس في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية: "قادرون على مفاجأة برشلونة واقصائهم من دوري الأبطال".





وتابع: "توتي اتصل بي وقال لي هيا يا مانولاس الكامب نو سيكون فارغا، وبإمكانكم هزيمة برشلونة".





وكان روما حقق ريمونتادا تاريخية على برشلونة، بنتيجة 3-0 موسم 2018، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز البارسا في الذهاب بنتيجة 4-1 ، وذلك خلال فترة تواجد مانولاس في صفوف الذهاب قبل الانضمام إلى نابولي.

وتألق كوستاس مانولاس وقتها، وتمكن من إحراز هدف ذئاب روما الحاسم، والذي أهل الفريق الإيطالي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أكد اليوناني كوستاس مانولاس مدافع فريق نابولي الإيطالي، أن فريقه قادر على تخطى برشلونة، والتأهل إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.