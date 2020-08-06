في الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.. نواب: سهلت حركة الملاحة.. والمنطقة ستزدهر الفترة المقبلة.. وأحد أكبر المشروعات القومية في الفترة الأخيرة

نائب: ازوداجية قناة السويس كان أمرًا حتميًا

برلمانية: قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات القومية في السنوات الأخيرة

برلماني: قناة السويس الجديدة مشروع قومي التف حوله جميع المصريين









تحل اليوم، الخميس، الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وفي هذه المناسبة، أكد عدد من النواب أهمية تلك التفريعة، التي غيرت تماما من القناة، وزادت إيراداتها بشكل كبير للغاية، مشيرين إلى أنه من أكبر المشروعات القومية في الآونة الأخيرة.









فى البداية، قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قناة السويس الجديدة وازدواجية القناة كان أمرا حتميا لوضع البنية الأساسية لمشروعات شرق وشمال غرب خليج السويس، وهذه المناطق تم إشغالها بالكامل بفضل قناة السويس الجديدة.









وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة أدت إلى سهولة الملاحة لعدة أسباب، أولا اختصار زمن المرور، وبالتالي أصبح من عوامل جذب السفن، وثانيا توسيع القناة أدى إلى سهولة عبور السفن ذات الحمولات الكبيرة، وهذا أمر إيجابي زاد من قدرة قناة السويس على المنافسة مع الموانئ العالمية، و ثالثا حركة الملاحة في الاتجاهين أدى إلى رفع كفاءة القناة وأصبح من عناصر الجذب للمرور بالقناة، و رابعا إنشاء مجتمعات استثمارية شرق القناة ومنطقة شرق الإسماعيلية تعمل بشكل إيجابي نتيجة وجود مشروعات وأنفاق، وبالتالي أصبح هناك مجتمع استثماري وأصبح هناك مزايا تنافسية لشرق القناة وموانئ تنافس موانئ شرق البحر المتوسط، وأيضا وجود أرصفة ٥ كيلو أدى لوجود تجارة الترانزيت، وبالتالي المنطقة ستزدهر الفترة القادمة.









من جانبها، اعتبرت النائبة مرفت الكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن قناة السويس الجديدة والتي يمر اليوم خمس سنوات على افتتاحها من أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي من أهم المشروعات القومية في السنوات الأخيرة.









وأكدت مرفت الكسان مطر، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة لها أهمية كبرى في التجارة العالمية، لأنها موازية للقناة الرئيسة وتقطع الطريق على أن تتم عن طريق إسرائيل.









وقالت إن وجود القناة الجديدة أدى إلى زيادة نسبة عبور السفن في الاتجاهين، وأيضا عبور السفن الضخمة وزيادة مرور أعداد السفن، مما ترتب عليه زيادة في إيرادات قناة السويس للضعف، وهذا انعكس على زيادة الدخل القومي.









كما وجه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية والشعب المصري في الذكرى الخامسة على افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تعتبر إنجازا تاريخيا ومشروعا قوميا التف حوله جميع المصريين.









وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستثمار في قناة السويس، الذي وصل إلى 60 مليار جنيه، أعطى رسالة للعالم كله، بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية.









وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تفريعة قناة السويس الجديدة، كان لها فضل كبير في زيادة إيرادات القناة، كما أنها كانت سببًا في صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات فيروس كورونا الأخيرة، حيث إنها من القطاعات النادرة، إن لم تكن الوحيدة، التي لم تنقص إيراداتها.