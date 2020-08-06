بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية وقضايا الدولة لتخصيص مقر دائم لفرع الهيئة

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مع الدكتور ابو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول بين المحافظة والهيئة لتخصيص مقر ثابت لفرع الهيئة بالمنصورة وذلك بالأدوار العليا بمبنى التدريب التابع للمحافظة بشارع الجيش بالمنصورة.





وتضمن البروتوكول ان يتم تخصيص الأدوار العلوية من السادس وحتى العاشر بالمبنى المشار اليه لتكون فور استكماله مقرا لفرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة بنظام نقل الإشراف الإداري بين أشخاص القانون العام.





وقال محافظ الدقهلية إن توقيع هذا البروتوكول جاء فى إطار حرص المحافظة على التعاون المثمر وتيسير كافة السبل التى توفر للهيئة المقر اللائق بها وبما يمكنها من أداء دورها فى الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة،





وأضاف محافظ الدقهلية أن هذا الاتفاق تم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.





وفى ذات السياق ووفقا للبروتوكول فانه يتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مديرية الاسكان والمرافق للتوافق على الانشاءات والتشطيبات للمبنى والذى يتم وفقا له التسليم النهائى.





كما حضر توقيع البروتوكول وفدا من هيئة قضا الدولة ضم المستشار حاتم عبد العال امين عام الهيئة ، والمستشار ابراهيم عبد الخالق امين المكتب الفنى ، والمستشار عبد الله غلاب بالمكتب الفنى ، والمستشار هلال الفوال عضو الهيئة، كما حضر المستشار مصباح عيد المستشار القانونى لمحافظة الدقهلية، والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالمحافظة ، وليد الشال مراقب عام حسابات المحافظة ، وبدر السيد مدير التعاقدات بالديوان العام وسلوى جابرمدير عام التنمية الاقتصادية.



