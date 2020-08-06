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سامح شكرى: اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان تتويج لعلاقة صداقه 3 آلاف عام

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:18 م
سامح شكرى
سامح شكرى
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ريهام فيكتور
قال وزير الخارجية ، سامح شكرى ، إنه يعرب عن ترحيبه الشديد بالوزير نيكوس الوزير والوفد المصاحب له فى إطار الصداقة التاريخية بين مصر اليونان والتبادل الثقافى بين الدولتين.

وأضاف سامح شكرى ، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن العلاقة بين الدولتين بينهم مصالح متبادلة وعلاقات انسانية نحو ثلاث الاف عام، لافتا إلى أن الوزير اليونانى شهد تطور نوعى فى درجة عالية من الاهمية فى علافتنا القوية والمتشعبة.

وأشار إلى أننا وقعنا منذ قليل اتفاق تعين المنطقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وبين جمهورية اليونان الصديقة وهو الاتفاق الذى تم الاتفاق عليه بعد سلسلة من جولات التفاوض .

وتابع أن هذا الاتفاق يعكس بصدق رابط القيادة السياسة بين الدولتين والعمل على استمرار الزخر المتواصل الذى تشهده الدولتين فى المجالات السياسية والاقتصادية  والثقافية .
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