خلال لقائهما بقصر بعبدا..عون يوجه طلبا لماكرون والأخير يعده بتنفيذه

وجه الرئيس اللبناني ، ميشيل عون ، طلبا الي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الي العاصمة اللبنانية المنكوبة " بيروت" لتفقد الأوضاع ولقاء عدد من المسؤولين في أعقاب تفجير مرفأ بيروت بأطنان من مادة نترات الأمونيوم.





وكشفت مصادر لموقع لبنان 24 أن طلب عون من الرئيس الفرنسي تمثل في الحصول علي صور جوية عن لحظة وقوع الإنفجار في مرفأ بيروت والذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.





في المقابل أبدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موافقته علي طلب رئيس لبنان ميشيل عون حيث وعده بتامين تلك الصورة في أقرب وقت ممكن .



