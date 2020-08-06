خلال لقائهما بقصر بعبدا..عون يوجه طلبا لماكرون والأخير يعده بتنفيذه

وجه الرئيس اللبناني ، ميشيل عون ، طلبا الي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الي العاصمة اللبنانية المنكوبة " بيروت" لتفقد الأوضاع ولقاء عدد من المسؤولين في أعقاب تفجير مرفأ بيروت بأطنان من مادة نترات الأمونيوم.
وكشفت مصادر لموقع لبنان 24 أن طلب عون من الرئيس الفرنسي تمثل في الحصول علي صور جوية عن لحظة وقوع الإنفجار في مرفأ بيروت والذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.
في المقابل أبدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موافقته علي طلب رئيس لبنان ميشيل عون حيث وعده بتامين تلك الصورة في أقرب وقت ممكن .
جدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل صباح اليوم الي العاصمة اللبنانية المنكوبة " بيروت" بعد مرور 3 ايام علي تفجير مرفأ بيروت كأول رئيس يزور العاصمة اللبنانية حيث إلتقي بالرئيس اللبناني ميشيل عون الذي كان في إستقباله بمطار رفيق حرير الدولي.
وأكد ماكرون خلال لقائه عون أنه سيعمل علي ترتيب مزيدا من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان قريبا ولبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها