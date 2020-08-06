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فن

تفاصيل أحدث حلقات مملكة ابليس 2

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:01 م
مملكة إبليس
مملكة إبليس
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محمد نبيـل

تواصل منصة شاهد عرض حلقات مسلسل مملكة إبليس حصريا.


فبعد فشل عبد الرحمن القزم في اقتحام الشقة، وسماع أذان الفجر، بدأت الفرنساوية وأعاونها في رجم المنزل بالنيران، في الوقت ذاته نعود إلى الحاضر حيث الخواجة (أحمد داود) وأزهار وكاسيا (سلوى خطاب) في المستشفى يرجمون بالنيران، بينما غُريّبة (أسماء جلال) وداليدا (إيمان العاصي) في المخبز يرجمون بالنيران، مما يقودنا للشك في الخطة التي رسمتها حنّية مع العجوز (محمود الليثي) أثناء عمل مقام لابنها المقتول، كل تلك النيران على صوت المطربة الفرنسية داليدا، حتى استفاقت أزهار من غيبوبتها.


ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها.


ويقوم ببطولة الجزء الثاني غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.


كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 


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