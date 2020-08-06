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ديني

أمين الفتوى: حب الأولياء يصرف عنا أفكار التطرف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:30 م
أمين الفتوى: حب الأولياء
أمين الفتوى: حب الأولياء يصرف عنا أفكار التطرف
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الطعن في أولياء الله  يتواكب مع حالات الضعف التي تعيشها الأمة أما حالات القوة تجد حب الأولياء وتعظيم العلماء لآل بيت المصطفى فيكون متواكبا مع حالة القوة وحالة الرفعة.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباسر عبر الصفحة الرسمية للدار أن حب الأولياء يصرف عنا أفكار التطرف والأفكار السطحية ، حتى يكون العبد في معية الله.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن حب آل البيت يكون بالإكثار من زيارتهم مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة فاطمة النبوية.

وأضاف "جمعة" ان زيارة قبور آل البيت والأولياء مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفا، وكان علماء المسلمين وعوامُّهم عبر العصور يزورون قبور الأنبياء والصالحين وآل البيت المكرمين .
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