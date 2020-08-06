محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة على ترعة الإسماعيلية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية الحملة المكبرة التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مديرية امن القليوبية والأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء عمرو ابو رية نائب مدير الأمن والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا.





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واسفرت الحملة عن تنفيذ 10 حالات بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة تجاوزت 15 ألف متر وهي عبارة عن مباني بالمسلحات الخرسانيه متعددة الطوابق ومخازن وورش وهناجر حديدية كلها انشأت بالمخالفة بدون ترخيص ولم يتقدم أصحابها بطلب التصالح وتمت أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات المقامة بدون ترخيص وخاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة.





واكد المحافظ ان الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة .





وذلك علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.



