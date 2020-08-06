AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة على ترعة الإسماعيلية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:38 م
محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة ازالة مكبرة للمباني المخالفة
Advertisements
ابراهيم الهوارى
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية الحملة المكبرة التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مديرية امن القليوبية والأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء عمرو ابو رية نائب مدير الأمن والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا. 

اقرا أيضا:

واسفرت الحملة عن تنفيذ 10 حالات بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة تجاوزت 15 ألف متر  وهي عبارة عن مباني بالمسلحات الخرسانيه متعددة الطوابق ومخازن وورش وهناجر حديدية كلها انشأت بالمخالفة بدون ترخيص ولم يتقدم أصحابها بطلب التصالح وتمت أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات  المقامة بدون ترخيص وخاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة.

واكد المحافظ ان الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة .

وذلك علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة التعديات فى المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين.
محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة على ترعة الإسماعيلية
محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة على ترعة الإسماعيلية
محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة على ترعة الإسماعيلية
محافظ القليوبية يقود حملة إزالة مكبرة للمباني المخالفة على ترعة الإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول أيام الموجة الـ 16.. إزالة 12 حالة تعديات على أملاك الدولة في بني سويف

ضمن الموجة الـ16.. إزالة 34 حالة تعدى على أراضي الدولة ببني سويف

إزالة 63 حالة تعد على أراضي الدولة وأخرى زراعية في بني سويف

إزالة 79 حالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية في بني سويف

يحدث في بني سويف.. إزالة 120 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة

إزالة 208 حالات تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية في بني سويف

ترشيحاتنا

تأجيل حفل نانسي عجرم بسبب انفجار بيروت

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة .. اليوم

لسة عارف حالا.. حسين الشحات يسخر من شائعة قرب انضمامه لبيراميدز

AdvertisementS

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو