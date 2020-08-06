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تعليم

نقل مدير مدرسة ببنها لعدم تجهيزها استعدادا لانتخابات الشيوخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:46 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نقل مدير مدرسة بنها الثانوية بنين إلى مدرسة أخرى وتكليف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير مدير بديل فورا.

جاء قرار المحافظ عقب جولة قام بها يرافقه وكيل وزارة التعليم ومدير إدارة بنها التعليمية للمدرسة لتفقد استعدادات تجهيز مقرات لجان انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تلاحظ وجود كميات كبيرة من الديسكات المشونة بالمدرسة فوق السطح وهو الأمر الذي ينذر بكارثة لوجود كمية كبيرة من الأتربة والقمامة علاوة على عدم نظافة الحمامات وكذا عدم وجود إضاءة بمقرات الأماكن المخصصة للجان الفرعية.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا تنسيقيا، لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق المحافظة، والتي من المقرر عقدها خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجاري.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة بالعملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطني المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (532) مركزا انتخابيا و(689) لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها، ويبلغ عدد الناخبين بها (3 ملايين و255 ألف ناخب) على مستوى المحافظة.

كما جرى مناقشة تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية على مستوى المحافظة وتوفير كل سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظة موجها بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم للمرور على المقرات الانتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتلافي أي سلبيات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، وإعداد تقرير مفصل والعرض على المحافظ لاتخاذ اللازم.

وخلال الاجتماع أصدر الهجان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات برفع درجة الاستعدادات القصوى، والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا السيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات، موجها وكيل وزارة التموين بتوفير كل الاحتياجات اللازمة.
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