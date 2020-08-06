AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي 18 حالة من كورونا بمستشفى النيل بشبرا الخيمة.. تفاصيل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اليوم الخميس خروج 18 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا وذلك بعد ورود تقارير نتائج المسحات التي جرى سحبها، والتي جاءت سلبية.
وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى إنه إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا بلغ 24 حالة يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس.
واشار إلى أنه بتعافي وخروج الـ 18 حالة يرتفع إجمالي عدد الحالات التي جرى تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2390 شخصا حتى اليوم.

وأضاف أن المستشفى بالفعل بدأت في تقديم الخدمة الطبية العادية للمرضى وجرى تخصيص دور واحد فقط بالمستشفى لمرضي كورونا وتطهير باقي الأدوار والأقسام لاستقبال المرضى العاديين.

وكان الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية قد اجرى جولة مفاجئة لمستشفيات شبرا الخيمة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك ، وتفقد نائب المحافظ مستشفيات أبو المنجا المركزي وناصر العام ومركز صحة حجازي بحي غرب شبرا الخيمة ومستشفى بهتيم المركزي بحي شرق شبرا الخيمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خروج 12 متعافى من كورونا بمستشفى النيل بشبرا الخيمة

خروج 8 متعافين من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة

خروج 49 متعافي من كورونا بمستشفيات القليوبية

خروج 7 متعافين من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة إلى 57 شخصا

بدون تخدير.. استخراج جزء مكسور من أداة مسحة كورونا من أنف مريضة فى مستشفى النيل بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة .. اليوم

قضي في البحر 30 ساعة.. قصة لبناني نجا من انفجار بيروت بأعجوبة

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

مارلين مونرو الشرق.. معلومات عن سناء مظهر في ذكرى رحيلها

ننشر الصور الاولى لطائرة الجونة بعد سقوطها

على رأسهم جريزمان ومهاجم ريال مدريد.. أبرز 5 صفقات فاشلة في موسم 2019 - 2020

AdvertisementS

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

تعرف على امتيازات الضباط المتخصصين والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا