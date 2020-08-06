تعافي 18 حالة من كورونا بمستشفى النيل بشبرا الخيمة.. تفاصيل

أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اليوم الخميس خروج 18 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا وذلك بعد ورود تقارير نتائج المسحات التي جرى سحبها، والتي جاءت سلبية.

وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى إنه إجمالي عدد المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا بلغ 24 حالة يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس.

واشار إلى أنه بتعافي وخروج الـ 18 حالة يرتفع إجمالي عدد الحالات التي جرى تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس 2390 شخصا حتى اليوم.



وأضاف أن المستشفى بالفعل بدأت في تقديم الخدمة الطبية العادية للمرضى وجرى تخصيص دور واحد فقط بالمستشفى لمرضي كورونا وتطهير باقي الأدوار والأقسام لاستقبال المرضى العاديين.