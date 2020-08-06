نسرين طافش توجه رسالة مؤثرة بعد حريق عجمان.. شاهد

علقت الفنانة الأردنية نسرين طافش على حادث حريق عجمان بدولة الإمارات الذي شب في سوق فواكه وخضراوات في المنطقة الصناعية الجديدة.





وغردت نسرين طافش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏الحمدلله على سلامة اهل ‎#عجمان الحبايب ‎#الإمارات_العربية_المتحدة.





ويذكر أن حريقا هائلا شب في سوق فواكه وخضروات في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وشوهدت عدة سيارات إطفاء تتدفق على الفور لإخماد الحريق، وحث الدفاع المدني في عجمان سائقي السيارات على اتخاذ طرق بديلة.











