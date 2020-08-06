AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسرين طافش توجه رسالة مؤثرة بعد حريق عجمان.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:59 م
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
مصطفى كرم
علقت الفنانة الأردنية نسرين طافش على حادث حريق عجمان بدولة الإمارات الذي شب في سوق فواكه وخضراوات في المنطقة الصناعية الجديدة.

وغردت نسرين طافش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏الحمدلله على سلامة اهل ‎#عجمان الحبايب ‎#الإمارات_العربية_المتحدة.

ويذكر أن حريقا هائلا شب في سوق فواكه وخضروات في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشوهدت عدة سيارات إطفاء تتدفق على الفور لإخماد الحريق، وحث الدفاع المدني في عجمان سائقي السيارات على اتخاذ طرق بديلة.



وأبلغت مصادر خليجية أن "رجال الإطفاء في عجمان طوّقوا الموقع واستخدموا الماء والرغوة في إخماد الحرائق التي اندلعت في العديد من المتاجر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل داخل سوق توشكى بحلوان.. فيديو

حريق هائل في أحد الأسواق الشعبية بالإمارات

اندلاع حريق هائل في سوق بـ عجمان في الإمارات | فيديو

تضامن ورسالة مؤثرة من رضوى الشربيني بعد حريق الإمارات | شاهد

بـ صور كارثية| أول تعليق من أحلام على حريق سوق عجمان بالإمارات

بعد اندلاع حريق هائل في سوق شعبي| مغردون يدشنون هاشتاج عجمان وفيديوهات مرعبة للنيران

ترشيحاتنا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

نشرة السوشيال ميديا.. عمرو أديب يطالب مصر بمراجعة مخازن الكيماويات.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع

سنقف بجانبه.. ماكرون يطالب بنظام سياسي جديد في لبنان

بأقصى الفوائد من النفط والغاز .. بلومبرج: مصر واليونان تتجاهلان تركيا

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

AdvertisementS

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

انهيار منزل مكون من ٤ طوابق بالغربية وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو جديد لتدمير مكاتب مصمم الأزياء زهير مراد في انفجار بيروت.. شاهد

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر