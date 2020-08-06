انتخابات مجلس الشيوخ.. مرشحو مستقبل وطن يواصلون حملتهم الانتخابية بالجيزة.. صور

واصل مرشحو حزب مستقبل وطن، لانتخابات مجلس الشيوخ (فردي - الجيزة)، الدعاية الانتخابية، وذلك قبل أيام من بدء الانتخابات، والتي من المقرر أن تجرى أيام 8 و9 أغسطس الجاري، للمصرين بالخارج و11 و12 من الشهر نفسه للمصريين بالداخل.





وشهدت شوارع الجيزة تأييدًا واسعًا لمرشحي مستقبل وطن بالجيزة، وانتشرت اللافتات المؤيدة للمرشحين، من الأهالي والشخصيات العامة.







وينافس حزب مستقبل وطن بـ 8 مرشحين على المقاعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، وهم:





عادل ناصر رقم (١) رمز القلم

عصام هلال عفيفي رقم (٢) رمز المسدس

احمد قطب رقم (٣)رمز السلم

عمر زايد رقم (٤) رمز الكتاب

احمد دياب رقم (٥) رمز قناة السويس

عمرو عكاشه رقم (٦) رمز سنبلة القمح

محى حافظ رقم (٧)رمز الاباجوره

عمرو القماطى رقم ( ٨)رمز ريموت كنترول

