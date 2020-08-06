الشرطة الفرنسية: مسلح يحتجز 6 رهائن في فرع بنك بوسط مدينة لوهافر

نقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الفرنسية، في نبأ عاجل منذ قليل، على موقعها الالكتروني أن رجلا مسلحا احتجز عدة اشخاص رهائن في فرع بنك في وسط مدينة لوهافر.





وأفادت مصادر لـ الوكالة الفرنسية بأن الجاني كان يحمل مسدسا واحتجز ما يصل إلى خمسة أشخاص كـ رهائن، فيما رجحت وسائل اعلام أخرى بان يكون عدد المحتجزين 6 اشخاص





وقالت الشرطة الفرنسية على تويتر، إنها تقوم بعملية في ستراسبورج بوليفارد، لكنها لم تذكر تفاصيل.





وأضافت أنهم أقاموا محيطًا أمنيًا في المنطقة التي وقع فيها الحادث ودعوا المواطنين إلى تجنبها.





ووفقًا لـ تغريدة جديدة للشرطة الفرنسية، فإن لدى محتجز الرهائن عدة مطالب، لكنها غير معروفين في الوقت الحالي.





وبحسب مصادر الشرطة نقلًا عن وكالة فرانس برس ، لم يصب أحد في الحادث.





وقد تم نقل وحدة هجوم تكتيكية تابعة للشرطة الفرنسية ورجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الموقع الحادث.





وذكرت وكالة فرانس برس أن مصدرًا في الشرطة قال إن الرجل كان يحمل مسدسًا.



