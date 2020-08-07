سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في

نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر لـ

مقابل الجنيه نحو

لنحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وسجل

مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الاسكندرية" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر

مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، عودة، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصرفي الخليحي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.