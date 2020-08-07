AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات  اليوم الخميس علي مدي 10 أيام علي التوالي .

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو بنك قناة السويس لنحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الاسكندرية" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، عودة، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصرفي الخليحي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم

سعر الدولار في 10 بنوك اليوم الخميس 11-6-2020

سعر الدولار اليوم فى مصر بختام تعاملات الخميس 11-6-2020

استقرار سعر الدولار لليوم الثاني

سعر الدولار اليوم الخميس 30 يوليو 2020

اسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 3-8-2020

ترشيحاتنا

اغتيال عقيد رفض إدخال شحنة المتفجرات إلى مرفأ بيروت.. صحفى لبنانى يدلى لـ صدى البلد بمعلومات خطيرة

رئيس وزراء لبنان الأسبق: المواد الخطرة بمرفأ بيروت موجودة منذ 6 سنوات

فرج عامر: أتمنى ضم ثلاثي الأهلي وبن شرقي.. ورمضان صبحي الأفضل في الدوري المصري

الأولوية لحاجة الدولة.. الكويت تسمح بعودة الوافدين على ثلاث مراحل

هنا الزاهد تمازح زوجها وتطالبه بتقليدها .. فيديو

ترامب يقرر وقف التعامل مع مالكي تيك توك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور