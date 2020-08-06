مستقبل وطن ينظم مسيرة تأييد لمرشحيه بقسم مينا البصل بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مسيرة دعم وتأييد لمرشحي الحزب على القائمة الوطنية ومرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، بقسم مينا البصل، غرب الإسكندرية، شارك فيها العشرات من المواطنين تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وفي حضور المرشحين محمد رشاد عثمان، مرشح القائمة الوطنية، وسامح الشيمي، المرشح رقم (1) فردي، ومحمد حمزة المرشح رقم (6) فردي، والنائب محمد الكوراني.





وجابت المسيرة عددًا من شوارع منطقة القباري وشارع القفال لتقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خلال الانتخابات التي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس الجاري ودعوة المواطنين للمشاركة.





وأعقبت المسيرة مؤتمرًا انتخابيًا مصغرًا بغرب الإسكندرية في منطقة الجلاء بدائرة مينا البصل وحضره المرشحون لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات.





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وقال محمد رشاد عثمان، المرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومنظم المسيرة، إن المسيرة قوبلت بالترحاب والدعم من قِبلّ المواطنين بالمناطق المذكورة، وتم تحفيز المواطنين وتوعيتهم على اهمية المشاركة الفعالة والادلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ كمنصة شرعيه جديده لها تأثير قوي في تعديل وصناعه القوانين وكغرفه تشريعيه ثانيه.





وطالب رشاد المواطنين بدعم المرشحين على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، مؤكدًا أن الحزب بأعضائه وقياداته قادر على حشد المواطنين، والوصول إلى صندوق الانتخابات، مرددًا: "نعم للقائمة الوطنية من أجل ونعم للمرشحين الفردي من (1) إلى (7)".





وأكد سامح الشيمى المرشح رقم (1) فردي عن حزب مستقبل وطن ومنظم المسيرة أن الحزب مستمر فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة بانتخابات الشيوخ لممارسة حقوقهم الدستورية والتعريف باختصاصات المجلس وأهميته فى الشارع السكندري وكذلك طرق التصويت الصحيحة مؤكدا على اهمية دعم الناخبين لمرشحي الحزب على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، وكذلك مرشحي القائمة الوطنية " فى حب مصر".





وأضاف المرشح محمد حمزة ان جميع المرشحين الفردي والقائمة تم اختيارهم لدورهم البارز والواضح فى خدمة المواطن والعمل على حل مشكلاته وتذليل العقبات التي تواجهه باعتبارهم القناة الشرعية التى تصل اصواتهم إلى متخذي القرار وهم من سيمثلونهم باول مجلس شيوخ مصري ، وان حزب مستقبل وطن بقياداتة المتواجدة مع المواطن دائما قادرة على حشد مؤيدية لدعم مرشحية بانتخابات الشيوخ





من جانبه، قال أمين الدائرة، إسماعيل محمد إن توقيت الانتخابات في هذا التوقيت العصيب يثبت تماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على تخطي كل التحديات خلال الفترة القادمة، مطالبًا بالتصويت لمرشحي الحزب، مشددًا على ضرورة الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة، فهو الأساس لنجاح أي كيان تنظيمي، وذلك من خلال مساندة ودعم مرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية من (1) إلى (7) أو القائمة الوطنية "من أجل مصر".





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.



