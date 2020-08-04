نائب محافظ الإسكندرية يقود حملة ليلية على النباشين.. ويتفقد مستوي النظافة بالأحياء

قاد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ، حملة ليلية مكبرة علي النباشين ومتابعة مستوى النظافة بنطاق أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان، شرق الإسكندرية





وخلال الحملة تم التحفظ على عدد من النباشين والتحفظ على حوالي 3 طن جواني مفروزات من النباشين كما تم التحفظ علي بعض المعدات المستخدمة في أعمال النبش.





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يأتي هذا بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة منظومة النظافة والتشديد علي زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع علي مستوي أحياء المحافظة خاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن الاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع.



