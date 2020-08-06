AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام مدخل مجلس النواب.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:52 م
محتجون لبنانيون يحاولون
محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام مدخل مجلس النواب
Advertisements
شيماء مصطفى
حاول محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، اقتحام مدخل مجلس النواب، وذلك في أعقاب الغضب الذي يعيشه الشعب عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

وتظاهر عدد من المحتجين في بيروت بساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب، حيث حاولوا إزالة البلوكات الإسمنتية لدخول مجلس النواب، وسط صيحات الغضب والدعوات لاستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين ومكافحة الشغب أمام مجلس النواب ما أدى إلى إصابات بين المحتجين.
 
ونتيجة إلى توتر الوضع، استقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى ساحة الشهداء.

وكان مصرف لبنان المركزي، جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

وأصدر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
 
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، شملت القرارات المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي، كما شملت مدير المرفأ حسن قريطم ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزي البراكس وميشال نحول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد بكلمتين.. أول تعليق من سعد الحريري على انفجار لبنان

حماه بجسده.. أب لبناني يحتضن ابنه لحمايته لحظة انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

صحيفة عبرية تعترف: اتهام إسرائيل بانفجار بيروت الرهيب.. ليس خرافة

مصرف لبنان المركزي يعلن عن تجميد حسابات مسئولين على صلة بانفجار لبنان

من بينهم مديرو المرفأ والجمارك.. منع سفر 7 مسؤولين على خلفية انفجار بيروت

لبنان يشتعل.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت|فيديو

ترشيحاتنا

بعد 37 يوما داخل السجن| منار سامي فتاة التيك توك تستنشق الهواء خارج أسوار المحاكم

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

في وجود الـ VAR| ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.. فيديو

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

أحمد موسى: انفجار بيروت يتشابه مع قنبلة هيروشيما عام 1945.. فيديو

AdvertisementS

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

رئيس وزراء لبنان الأسبق: المواد الخطرة بمرفأ بيروت موجودة منذ 6 سنوات

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة