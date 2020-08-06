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رياضة

أمير مرتضى: أوناجم وبن شرقي فى معسكر الفريق عقب سلبية مسحتهما

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:32 م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
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محمد رشاد
علق أمير مرتضى منصور المشرف العام علي فريق الكرة بنادي الزمالك، على الفوز أمام المصري، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حقق الفوز علي المصري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ14 المؤجلة لمسابقة الدوري.

وقال أمير مرتضي خلال تصريحات علي "قناة الزمالك": "فوز مهم بعد فترة توقف 4 شهور، البداية تفرق معنويًا لدى اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وأضاف: "الفوز كان مهما جدًا، رغم ظروف الإصابات والغيابات المهمة مثل طارق حامد ويوسف أوباما، وإيقاف شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة ، رغم الظروف، البداية كانت جيدة، ونركز في المباراة المقبلة".

وأردف: "عمل كارتيرون في الفترة الماضية أدى إلى ظهور اللاعبين بشكل جيد جدًا، وصعوبة اللقاء تتمثل أن هناك نجوم لم يلعبوا من قبل سويًا ، المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ثنائي الزمالك، نتيجة مسحاتهما كانت سلبية، وهما حاليًا في المعسكر".

وأتم: "بشكل مبدئي كارتيرون جلس معهم وهم في حالة جيدة، ومن المحتمل مشاركتهما في المباراة المقبلة".
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