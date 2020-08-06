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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. بعد زيارته لبيروت ماكرون: لبنان ليس وحيدا.. نيكول سابا تهاجم المسئولين اللبنانيين بسبب انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:44 م
ماكرون
ماكرون
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
 


هاجمت الفنانة نيكول سابا المسؤلين اللبنانيون بعد إنفجار بيروت الذي أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف وتشرد عدد كبير من الأسر جراء انهيار منازلهم. 


علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على اجاء الزمالك في شطط الاول امام فريق المصري البورسعيدي في أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف بسبب كورونا. 


هاجمت الفنانة نانسي عجرم السلطات اللبنانية على تجاهلهم المواد المتفجرة في ميناء بيروت العوام عديدة وانشغالهم بأمور اقل اهميه. 

علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على زيارة لدولة لبنان لمسلنداعم بعد حادث بيروت الأليم الذي خلف دمار شاسع في العاصمة بيروت.
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